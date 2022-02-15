TIR ile çarpıştı hurdaya döndü: 1 ölü

DHA

Kaza, dün saat 22.15 sıralarında Çanakkale-İzmir Karayolunun, Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi girişinde yol çalışması yapılan yerde meydana geldi. 10 N 9979 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Kaynak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı istikametten gelen N.G. idaresindeki 45 EK 417 plakalı TIR ile çarpışan otomobil, hurda yığınına döndü.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin otomobilden çıkardığı Ali Kaynak'ın, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle Çanakkale-İzmir Karayolunda trafik akışı yaklaşık 1 saat dururken, 5 kilometreye varan araç kuyruğu oluştu. TIR sürücüsü N.G'yi gözaltına alan jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BİR BABANIN EN ZOR ANI

Öte yandan Ali Kaynak'ın kazanın yaşandığı bölge yakınında oturduğu öğrenildi. Kazayı duyan Ali Kaynak'ın babası Ömer Kaynak, olay yerine geldikten sonra, kaza yapanın oğlu olduğunu öğrendi. Oğlunun cansız bedenini gören ve büyük acı yaşayan Kaynak'ı yakınları teselli etmeye çalıştı.