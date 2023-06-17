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TIR'ı Yeşilırmak’a uçmaktan köprü korkulukları kurtardı

Amasya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ı Yeşilırmak Nehri'ne uçmaktan köprü korkulukları kurtardı. TIR, iki köprünün arasındaki boşlukta sıkıştı kaldı. Vatandaşlar kazanın gürültüsünü deprem sandı.

Giriş: 17.06.2023 - 09:43 | Güncelleme: ABONE OL
TIR'ı Yeşilırmak’a uçmaktan köprü korkulukları kurtardı
İHA

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan İran’a gitmek üzere yolan çıkan İran uyruklu sürücü Ali Zareı yönetimindeki içecek yüklü TIR, sabah saatlerinde Amasya merkez 55 Evler Mahallesi mevkiinde çift yönlü olan Yeşilırmak köprüsünde kontrolden çıktı.

Önce yol kenarındaki direğe, sonra da korkuluklara çarptı. İki köprünün arasındaki boşlukta sıkışıp kalan TIR'ın sürücüsünü olay yerine gelen itfaiyeci ve polisler kurtardı.

“DEPREM GİBİ BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE UYANDIK"

Mahalle sakinlerinden Erkan Yavuz, “Deprem gibi büyük bir gürültüyle uyandık. Direğe vurarak iki köprü arasında sıkışmış. Manevra yapmasaydı Yeşilırmak’a düşebilirdi” dedi.

TIR'ı endişeyle izleyen Fırat Yolcu da, nehre düşme ihtimali karşısında büyük panik yaşadıklarını söyledi.

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