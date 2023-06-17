Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan İran’a gitmek üzere yolan çıkan İran uyruklu sürücü Ali Zareı yönetimindeki içecek yüklü TIR, sabah saatlerinde Amasya merkez 55 Evler Mahallesi mevkiinde çift yönlü olan Yeşilırmak köprüsünde kontrolden çıktı.

Önce yol kenarındaki direğe, sonra da korkuluklara çarptı. İki köprünün arasındaki boşlukta sıkışıp kalan TIR'ın sürücüsünü olay yerine gelen itfaiyeci ve polisler kurtardı.

Mahalle sakinlerinden Erkan Yavuz, “Deprem gibi büyük bir gürültüyle uyandık. Direğe vurarak iki köprü arasında sıkışmış. Manevra yapmasaydı Yeşilırmak’a düşebilirdi” dedi.