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        Haberler Gündem 3. Sayfa TIR düğün konvoyundaki araca çarptı! 4 kişi hayatını kaybetti

        TIR düğün konvoyundaki araca çarptı! 4 kişi hayatını kaybetti

        Osmaniye'de bir TIR'ın düğün konvoyunda bulunan araca çarptığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 21:52 Güncelleme: 13.10.2023 - 21:52
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        TIR düğün konvoyundaki araca çarptı! 4 kişi öldü
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        Osmaniye'deki kaza, Akşam saatlerinde Nurdağı-Bahçe D-400 kara yolu Kızlaç Köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilmeyen TIR, Ökkeş Ceylan'ın kullandığı ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç hurdaya döndü.

        Kazada, ticari araçta yolcu olarak bulunan Rabia Ceylan, Hüsne Ceylan, Merve Gülsoy, Asmina Gülsoy hayatını kaybetti.

        Kazada sürücü Ökkeş Ceylan ve otomobilde bulunan Ali Gülsoy ve Almina Gülsoy yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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