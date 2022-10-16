TIR dorsesinden 45 kilo eroin çıktı

Kocaeli'de, TIR'a gizlenen 45 kilo eroin ile 1 kilo 200 gram afyon sakızı ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu´nda takibe aldığı TIR'ı durdurdu. TIR, emniyet müdürlüğünün bahçesine çekilerek narkotik köpeğiyle arama yapıldı.

Köpeğin tepki vermesi üzerine dorsenin tabanındaki gizli bölüm açıldı. Birbirine bağlı paketler ip çekilerek dorsenin tabanından çıkarıldı. 45 kilo eroin ile 1 kilo 200 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.