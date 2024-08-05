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        Haberler Gündem Güncel TIR dolusu karpuz dağıttı | Son dakika haberleri

        Tokat'ta bir üretici TIR dolusu karpuz dağıttı

        Tokat'ta bir üretici vatandaşlara TIR dolusu karpuzu ücretsiz dağıttı. Yaklaşık 20 ton karpuz kısa sürede bitti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 18:54 Güncelleme: 05.08.2024 - 18:54
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        TIR dolusu karpuz dağıttı
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        Tokat'ın Zile ilçesinde karpuz üreten Mehmet Kutsal, bir TIR karpuzu belediyeden izin alarak şehir meydanında halka dağıttı.

        KISA SÜREDE BİTTİ

        Vatandaşlar TIR'ın çevresinde kalabalık oluştururken, ücretsiz dağıtılan yaklaşık 20 ton karpuz kısa sürede bitti.

        "KARDEŞLERİMİZLE PAYLAŞMAK İSTEDİK"

        Üretici Mehmet Kutsal, bu yıl karpuz veriminin çok iyi olduğunu belirterek, "Allah'a şükür bu sene karpuz yüz güldürdü. Bu mutluluğu ihtiyaçlı kardeşlerimizle paylaşmak istedik. Karpuz yemeyen kalmasın. Hüseyin Kodak adında bir üretici ağabeyimizle birlikte düzenledik. Afiyetle yesinler, helal olsun."

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        #karpuz
        #ZİLE
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