TIR şarampole devrildi, 8 büyükbaş hayvan öldü

Kaza, sabah saatlerinde Çorum- Mecitözü kara yolunda meydana geldi. Erzurum'dan Kırıkkale'ye canlı hayvan taşıyan Coşkun Özbey yönetimindeki 25 ABE 726 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özbey´in yara almadan atlattığı kazada, araçta bulunan 30 büyükbaş hayvandan 8'i telef oldu. Bazı hayvanlarının yaralandığı kazada 2 büyükbaşın kaybolduğu, bazılarının mezbahaya gönderildiği bildirildi.