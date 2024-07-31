Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel TIR'dan fırlayan teker faciasında görüntüler ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        TIR'dan fırlayan teker faciasında görüntüler ortaya çıktı

        Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kopan TIR tekerinin 18 yaşındaki Rukiye Bera Eraslan'a çarptığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hızla gelen TIR tekerinin çarptığı genç kız, çarpmanın şiddetiyle havaya doğru savrulup düşüyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31.07.2024 - 10:29 Güncelleme: 31.07.2024 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ankara'nın Elmadağ ilçesinde TIR'dan fırlayan tekerin çarptığı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kaybetmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

        • 2

          Kaza, 25 Temmuz'da saat 16.00 sıralarında Ankara-Samsun yolunun Elmadağ mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden M.Ç. yönetimindeki TIR’ın tekeri yerinden çıkarak, yaklaşık 1 kilometre savruldu.

        • 3

          Teker, bakkaldan aldığı ekmekle evine giden Berra Eraslan’a, daha sonra da park halindeki minibüse çarptı. Berra Eraslan hayatını kaybederken, elindeki ekmekler ise çevreye dağıldı.

        • 4

          Berra Eraslan'ın, kazadan birkaç dakika önce bakkaldan ekmek alırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı.

        • 5

          Görüntüde Berra Eraslan'ın bakkala girdiği, ekmek aldığı ve ödeme yaptıktan sonra tekrar çıktığı görüldü. Bakkaldan çıktıktan sonra yaklaşık 500 metre yürüyen Eraslan’a, evine gitmek için yoluna karşısına geçeceği sırada TIR'dan kopan teker çarpıyor.

          Berra Eraslan, gözyaşları arasında toprağa verildi. TIR şoförü M.Ç ise gözaltına alındı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        İsrail'in İran'daki suikastları
        İsrail'in İran'daki suikastları
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Orta saha cep yakıyor!
        Orta saha cep yakıyor!
        Turizm gelirinde yüzde 12 artış
        Turizm gelirinde yüzde 12 artış
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        Emekliye de vergi indirimi var
        Emekliye de vergi indirimi var
        Göz muayenelerinde gösterilen ev nereden geliyor?
        Göz muayenelerinde gösterilen ev nereden geliyor?
        Eğlence mekanı önünde silahlı saldırı!
        Eğlence mekanı önünde silahlı saldırı!
        Japonlar neden eğilerek selam veriyor?
        Japonlar neden eğilerek selam veriyor?
        Dünya şampiyonu Bodrum'da
        Dünya şampiyonu Bodrum'da
        İnsanoğlu için yapay "aşk" alarmı!
        İnsanoğlu için yapay "aşk" alarmı!
        AB, "tarihi" Alzheimer ilacına ruhsat vermedi
        AB, "tarihi" Alzheimer ilacına ruhsat vermedi
        Habertürk Anasayfa