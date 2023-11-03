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        Haberler Gündem Güncel TIR'dan ayrılan dorseyi eliyle durdurmaya çalıştı!

        Şans eseri kurtuldu! TIR'dan ayrılan dorseyi eliyle durdurmaya çalıştı

        İstanbul Bayrampaşa'da facianın eşiğinden dönüldü. İlçede bir kişi, seyir halindeki TIR'dan ayrılan dorseyi eliyle durdurmaya çalıştı. Akılalmaz anlar anbean kameraya yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 15:54 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:00
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        TIR'dan ayrılan dorseyi eliyle durdurmaya çalıştı!
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        Bayrampaşa'da bir vatandaşın seyir halindeki TIR'dan ayrılarak trafiği tehlikeye düşüren dorseyi eliyle durdurmaya çalışması, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Alınan bilgiye göre, otogar yolunda seyreden bir TIR'ın dorsesi yerinden çıkarak akan trafikte geriye doğru gitmeye başladı.

        Bu sırada yola giren bir kişi ters yöne doğru ilerleyen dorseyi eliyle durdurmaya çalıştı. Bariyere çarparak durabilen dorsenin arkasından gelen sürücüler tehlike yaşadı.

        Olay nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Bu arada, yola giren kişinin TIR'dan ayrılan dorseyi eliyle durdurmaya çalıştığı anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

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