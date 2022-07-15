TIR'dan akaryakıt çalan genç yakalandı

Adana'da, TIR'dan hortumla akaryakıt çalan Yalçın G. (25) suçüstü yakaladı.

Olay, Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta devriye görevi yürüten mahalle bekçileri, şüpheli Yalçın G.'nin park halindeki TIR'ın deposundan hortumla yakıt çaldığını gördü. Bekçiler şüpheliyi yakalarken, çaldığı yakıtı da TIR'ın yanına park ettiği plakası sökülmüş otomobiline aktardığını saptadı.

Polis merkezine götürülen Yalçın G.'nin, 'uyuşturucu kullanmak', 'tehdit' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Yalçın G., adliyeye sevk edildi.