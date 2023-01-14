Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: TIR'dan 87 kilo esrar çıktı, 'Hepsi benim' dedi

TIR'dan 87 kilo esrar çıktı, 'Hepsi benim' dedi

Adana'da ihbar alınan TIR'da yapılan operasyonda 87 kilo 214 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken, TIR şoförü, "Esrar benim" dedi. Mahkeme tarafından 6 şüpheli tutuklandı

Giriş: 14.01.2023 - 09:59 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: TIR'dan 87 kilo esrar çıktı, 'Hepsi benim' dedi
TIR'dan 87 kilo esrar çıktı, 'Hepsi benim' dedi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Adana polisi, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen TIR'da, straforlar arasına gizlenen 87 kilo 214 gram esrar ele geçirdi. Suçüstü yakalanan 6 şüpheliden 5´i, suçlamaları reddederken, Necati E. (38) ise esrarın tamamının kendisine ait olduğunu öne sürdü. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden kente gelen TIR´da uyuşturucu madde taşındığını tespit etti. Adana'ya giriş yapan TIR, polis tarafından Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ne kadar takip edildi.

TIR sürücüsü Yaşar E.'yi (52); Necati A., Kenan Can U. (21), Düzgün Can G. (21), Agit E. (30) ve Şenol A. (30) karşıladı. Polis, buluşma anında baskın yaparak şüphelileri gözaltına aldı. TIR'da narkotik köpek ile yapılan aramada, dorse bölümünde straforlar içine gizlenen 87 kilo 214 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyete götürüldü. TIR sürücüsü Yaşar E.'nin, ifadesinde "Ben normal yük aldığımı zannediyordum. Araçta esrar olduğundan haberim yoktu" dediği; Kenan Can U., Düzgün Can G., Agit E. ve Şenol A.'nın suçlamaları kabul etmediği; Necati A.'nın ise "Esrarın hepsi benim" diyerek suçu kabul ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yanlışlıkla kendini ve 2 arkadaşını tabancayla vurdu!
Yanlışlıkla kendini ve 2 arkadaşını tabancayla vurdu!
Bağcılar'da apartmanda korkutan yangın
Bağcılar'da apartmanda korkutan yangın
Kayseri'de otomobil takla attı: 3 yaralı
Kayseri'de otomobil takla attı: 3 yaralı
MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit
MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.