Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa TIR'da 172 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

        TIR'da 172 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Osmaniye'de polisin dron ile takibe alarak uygulama noktasında durdurduğu TIR'ın dorsesinde yüklü olan saman balyaları arasından 172 kilo 200 gram skunk maddesi çıktı, sürücü H.A. gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 11:24 Güncelleme: 23.08.2023 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samanların arasında ele geçirildi! Tam 172 kilo
        ABONE OL
        ABONE OL

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Uyuşturucuyla Mücadele Çalışmaları kapsamında ortak çalışma başlatıldı.

        Uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi alınan sürücü H.A.'nın kullandığı TIR, Osmaniye il sınırlarında takibe alındı. Dron kamerası ile bir süre takip edilen şüpheli araç, otoyol üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeği ile birlikte aracın dorsesinde yapılan aramada, saman balyaları arasına gizlenmiş vaziyette, 172 kilo 200 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi.

        Şüpheli H.A. adli makamlara çıkartılmak üzere, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı.

        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Terör örgütünün suikastçısı MİT operasyonuyla etkisiz!
        Terör örgütünün suikastçısı MİT operasyonuyla etkisiz!
        Ülkeye jet ski ile kaçak girmeye çalıştı, yakalandı!
        Ülkeye jet ski ile kaçak girmeye çalıştı, yakalandı!
        Fenerbahçe'de son dakika!
        Fenerbahçe'de son dakika!
        TOGG ilanları mercek altında
        TOGG ilanları mercek altında
        Ro-Ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada!
        Ro-Ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada!
        O ilimizde içme suyunda 'salgın riski' uyarısı!
        O ilimizde içme suyunda 'salgın riski' uyarısı!
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        914 metrede mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
        914 metrede mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        Moskova'ya drone saldırısı
        Moskova'ya drone saldırısı
        7200 gün hakkından faydalanacak
        7200 gün hakkından faydalanacak
        Alacak verecek cinayetinde kan donduran ayrıntı! Otomobille ezmiş!
        Alacak verecek cinayetinde kan donduran ayrıntı! Otomobille ezmiş!
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        31 yıl sonra düğün yaptı
        31 yıl sonra düğün yaptı
        İstanbul'da bir doktor öldürüldü
        İstanbul'da bir doktor öldürüldü
        Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor
        Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor
        21'inci yüzyılın en önemli sağlık sorunu: Yalnızlık
        21'inci yüzyılın en önemli sağlık sorunu: Yalnızlık
        Sıcak hava ve 2 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sıcak hava ve 2 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı
        Mekke'de şiddetli yağış ve fırtına
        Mekke'de şiddetli yağış ve fırtına
        Habertürk Anasayfa