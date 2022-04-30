TIR alev alev yandı! Uzun kuyruklar oluştu

DHA

Olay saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikameti Şirinyalı yakınlarında meydana geldi. Savaş C. idaresindeki UP-549-UU Gürcistan plakalı plastik ev eşyası yüklü TIR´ın dorsesinden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi.

Sürücü TIR´ı sağ şeride çekerek durumu 112 Acil´e bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. Bu sırada polis ekipleri, olası bir kazanın yaşanmaması için yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, yangında TIR´ın dorsesi ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı