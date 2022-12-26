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İstanbul'da TIR'a çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

İstanbul'da, D-100'de seyir halinde ilerlerken TIR'a çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü, hastanede yaşamını yitirdi

Giriş: 26.12.2022 - 19:42 | Güncelleme: ABONE OL
TIR'a çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
DHA

İstanbul'da, TIR'a çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü Şahin Bozkurt hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi D-100 Karayolu Yan yol Avcılar mevkisinde meydana geldi. Şahin Bozkurt'un kullandığı elektrikli bisiklet, önünde ilerleyen TIR'a çarptı. Sürücü savrularak yere düşerken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Bozkurt, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle yoğunluğun oluştuğu trafik akışı polis incelemesi sonrası normale döndü. TIR şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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