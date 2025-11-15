Habertürk
        TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

        TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp, park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 01:09 Güncelleme: 15.11.2025 - 01:09
        TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
        Kaza, saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi.

        Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Seçkin K. (50) yönetimindeki otomobil, kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı.

        TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilde yaralanan sürücü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Fotoğraf: DHA

