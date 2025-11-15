TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp, park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kaza, saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi.
Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Seçkin K. (50) yönetimindeki otomobil, kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı.
TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilde yaralanan sürücü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Fotoğraf: DHA