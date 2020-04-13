13 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kaza, saat 21.00 sıralarında TEM Başakşehir İstanbul istikameti Ispartakule Viyadüğü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 P 692627 BRC 88 plakalı TIR, kazaya karışan sürücüsünce emniyet şeridine çekildi.
Burada kaza tutanağı düzenlediği sırda Emrah Ö.'nün kullandığı 34 KE 4439 plakalı otomobil, hızla gelerek TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda ters dönen otomobil, orta şeritten ilerleyen Kadir Usta'nın kullandığı 34 TK 6696 plakalı otomobile çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Emrah Ö. sıkıştı. Çarptığı otomobil ise yaklaşık 50 metre ileride bariyerlere çarparak durabildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobil içinde sıkışan Emrah Ö.'yü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
ORTALIK BİR ANDA TOZ DUMAN OLDU
Kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü Kadir Usta TIR emniyet şeridinde duruyordu. Ben orta şeritte ilerliyordum bir anda TIR'ın sağ tarafına girdi, döne döne trafiği birbirine kattı. Dönerken bana da arkadan vurdu. TIR daha önce kaza yapmış, burada duruyormuş. Adam da geçmeye mi çalıştı, durmaya mı anlamadım. Bir anda toz bulutu oldu. Sağından girdi, dönerken ben de geçtim yanından bana da vurdu dedi.
Kaza nedeniyle TEM otoyolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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