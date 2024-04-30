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        Haberler Sağlık Tıpta ve diş hekimliğinde müfredat güncellenecek

        Tıpta ve diş hekimliğinde müfredat güncellenecek

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi müfredatlarının güncelleneceğini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 19:50 Güncelleme: 30.04.2024 - 19:50
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        Tıpta ve diş hekimliğinde müfredat güncellenecek
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tıpta ve diş hekimliğinde 'Uzmanlık Eğitimi Müfredatları'nın güncelleceğini açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından, bilimsel ve teknolojik ilerlemeler ışığında, ön kabul süreci tamamlanan tıp ve diş hekimliğinde 95 uzmanlık dalına ilişkin taslak müfredatların, öneri ve itirazlar için 'http://tuk.saglik.gov.tr' adresinden erişime açıldığını, öneri ve itiraz başvuru sürecinin 6 Mayıs- 6 Haziran tarihleri arasında online olarak alınacağını belirtti.

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