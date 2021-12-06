Yenilenebilir enerji, teknoloji perakende ve sağlık gibi sektörlere yatırım yapan girişim sermayesi şirketi Re-Pie Portföy, son olarak oyun geliştirme ekosistemi olan Tiplay Studio’nun Seri A yatırım turuna öncülük ettiğini duyurdu.
Verile bilgiye göre, Tiplay Studio, 25 milyon dolarlık değerleme üzerinden yapılan yatırım turunda, 500 bin dolarlık yatırım aldı. Elde edilen finansmanın yeni işe alımlar, stüdyoların yenilenmesi ve oyun girişimi ivmelendirme programı oFON'un büyümesinde kullanılacağı öğrenildi.
Özellikle Tiplay studio tarafından geliştirilen bir teknoloji olan uzaktan oyun geliştirme platformu Online WorkSpace'in (OWS) teknik ve operasyonel özelliklerinin iyileştirilmesi için kaynak aktarılması planlanıyor. Böylece şirketin ürün yelpazesinin ve ekosistemdeki dijital ayak izinin daha da geniş bir alana yayılması hedefleniyor.
Yatırım turunun tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Tiplay Studio CEO'su ve Kurucu Ortağı Mehmet Umut Ermeç, "Bu yatırım farklı tür ve platformlarda faaliyet gösteren stüdyolarımızı ve ivmelendirici programımızı güçlendirmemize imkân vererek yeni oyunlar üretmemizi sağlayacak" dedi.
Yatırıma ilişkin açıklamalarda bulunan Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdürü Alim Telci de, "Oyun sektörü, Türkiye'nin ciddi rekabet üstünlüğü yakaladığı bir alan. Tiplay Studio’nun oyun geliştirme ve iyi performans sergileme konusunda geliştirdikleri OWS platformu ve oFON bünyesindeki ivmelendirici programı ile sektörde öncü olacağına inanıyoruz" diye konuştu.
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