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        Haberler Gündem Güncel Tipi ve fırtınada mahsur kalanlar kurtarıldı | Son dakika haberleri

        Ardahan'da tipi ve fırtınada mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

        Ardahan-Şavşat karayolunun 2 bin 500 rakımlı Sahara geçidinde tipi ve fırtına nedeniyle yolda mahsur kalan 13 araçtaki vatandaşlar kurtarıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 10:55 Güncelleme: 20.01.2025 - 12:15
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        Tipi ve fırtınada mahsur kalanlar kurtarıldı
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        Ardhan-Şavşat ve Ardahan-Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda, kar ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

        Ardahan'ın yüksek noktalarında etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda yoğun buzlanma meydana geldi.

        Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkiinde tipi yüzünden yolda kalan 13 araç için bölgeye Karayolları, AFAD, polis ve jandarma ekipleri gönderildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından araçlar kurtarıldı.

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        #yerel haberler
        #ardahan şavşak karayolu
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