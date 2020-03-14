Tıp Bayramı'nı pedal çevirerek kutladılar - EDİRNE

AA

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve anıta çelenk konulmasıyla başladı.Edirne Tabip Odası Başkanı Mehmet Akbal, törende yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyayı tehdit ettiğini söyledi.Edirne'de sığınmacı sorununun artarak devam ettiğini belirten Akbal, "Bu dönemde sağlık çalışanlarına çok ciddi görevler düşmektedir." dedi.Mehmet Akbal, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadıklarını, sağlıkta şiddet yasa tasarısının bir an önce yasalaşması gerektiğini de dile getirdi.Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu da sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.Bisiklet topluluğu temsilcisi Nevzat Çakmaklı ise 14 Mart Tıp Bayramı'na özel "sağlık için bisiklet" sloganıyla bisiklet turu düzenlediklerini dile getirdi.Konuşmaların ardından, aralarında sağlık çalışanlarının da olduğu bisikletliler "14 Mart Tıp Bayramı Turu" kapsamında pedal çevirdi.