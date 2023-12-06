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        Haberler Gündem TİP Başkanı Baş: İttifaklara açığız

        TİP Başkanı Baş: İttifaklara açığız

        Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, 31 Mart seçimlerinde ittifaklara da işbirliklerine de açık olduklarını belirterek, "Ama kiminle, ne için ve nasıl sorularına cevap vermemiz lazım." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 18:29 Güncelleme: 06.12.2023 - 18:29
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        TİP Başkanı Baş: İttifaklara açığız
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        TİP Genel Başkanı Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de birçok belediye meclisinde halka karşı oy birliğiyle kararlar alındığını söyledi.

        Bunu da AK Parti iktidarı süresince muhalefet partilerinde oluşan tembellik haline bağladığını belirten Baş, şu an kamuoyunda ittifak ve işbirliği tartışmalarının yaşandığını ifade etti. Baş şöyle konuştu:

        "Ne konuda anlaşılıp ne konuda anlaşılamadığı yönünde yapılan bir tartışma yok. Tüm tartışma koltuğa oturup oturmama tartışması. TİP olarak bunu reddeden bir yerden yerel seçimlere hazırlanıyoruz. Bizim için ilk önce bu memlekette yaşayan milyonlarca emekçinin çıkarları gelir. Emekçinin uğradığı hak gasbının engellenebilmesi için üzerimize düşen ne varsa onu yapmak için çalışırız. Bugüne kadar da halka seçimlerde ya da seçim dışı zamanlarda asla yalan söylemedik. Sağcılığın alternatifi sağcılık, piyasacılığın alternatifi piyasacılık değildir. Herkesi halkın açık, net çıkarlarını savunan tutumlar almaya çağırıyoruz. Biz seçimlere Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için gireceğiz. AKP zihniyetinin Türkiye'de siyasetin tümünü belirlemesine son vermek için gireceğiz. İttifaklara da açığız işbirliklerine de açığız ama kiminle, ne için ve nasıl sorularına cevap vermemiz lazım."

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        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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