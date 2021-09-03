13 yaşında kız çocuğu tinerle yanıp öldü!

Şanlıurfa'da insanın kanını donduran cinsten bir olay yaşandı. Şıhmaksut Mahallesi'ndeki evlerinde, üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu 13 yaşındaki Filistin uyruklu Amara D.'nin vücudunda yanıklar oluştu.

AA'da yer alan habere göre sağlık ekiplerince evde yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık ünitesine kaldırılan Amara D. kurtarılamadı.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Amara D.'nin baba ve amcasının ilk ifadelerinde olayla ilgilerinin olmadığını ileri sürdükleri öğrenildi.