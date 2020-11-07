Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerKültür-SanatAjans Haberleri

Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu 74 yaşında vefat eden besteci, piyanist, yorumcu ve orkestra şefi Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı.

07.11.2020 - 16:26 | Güncelleme: ABONE OL
Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı
AA

Zincirlikuyu Cami'ndeki cenaze namazına, sanatçının eşi Handan Selçuk, kızı Mercan Selçuk ve yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı ve müzisyen dostları katıldı.

Timur Selçuk'un kızı Mercan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu an onu kısa cümlelerle anlatmak yetmez. Hepimize emanet, onun yolunun yolcusu olacağız. Bir şey bitmedi yani biz devam ettiriyoruz evelallah." dedi.

Selçuk, babasıyla son 6-7 aydır birlikte yaşadıklarını, güzel bir akşam geçirdiklerini ve sabah onu kaybettiklerini söyledi.

Sanatçı Müjdat Gezen, Timur Selçuk ile 1960 yılından bu yana tanıştıklarını belirterek, "Annesi Şehime Abla, Şehir Tiyatrosu'nda beraber oynadığımız sanatçıydı. Babası Münir Amca, radyodan babamın arkadaşıydı. Benim yaptığım filme müzik yapmıştı, görüşürdük, konuşurduk." diye konuştu.

En son birkaç yıl önce Ankara'da görüştüklerini aktaran Gezen, "Telefonla da bir iki ay evvel görüşmüştük. Ben çok severim Timur'u, iyi bir müzisyendi, iyi bir müzik adamıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınan Timur Selçuk'un naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

- Timur Selçuk'un öz geçmişi

İstanbul'da 2 Temmuz 1946'da dünyaya gelen Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk'un oğlu Timur Selçuk, 5 yaşında piyano çalmaya başladı ve 7 yaşında ilk konserini verdi.

Lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlayan Selçuk, İstanbul Belediye Konservatuvarı piyano bölümüne devam etti.

Timur Selçuk, Paris'teki Ecole Normale de Musique de bestecilik ve orkestra yönetimi bölümünü bitirdikten sonra 1975'te Türkiye'ye döndü.

"Sen Nerdesin", "Beyaz Güvercin", "Ayrılanlar İçin" ve "İspanyol Meyhanesi" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu unutulmaz şarkılara imza atan sanatçı, Ümit Yaşar Oğuzcan, Orhan Veli, Attila İlhan ve Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları müzikseverlerle buluşturdu.

Usta sanatçı, 1976'da İstanbul Oda Orkestrası'nı kurarak kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi'ni hayata geçirdi.

Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 10 yıl çalışan Selçuk, "Ferhat ile Şirin", "Şeyh Bedrettin Destanı", "Rumuz Goncagül ve "Galilei-Galileo" adlı eserlerle birlikte çok sayıda tiyatro oyununun müziklerine imza attı. "Sarıpınar 1914", "Üç İstanbul", "Cahide", "Hakkari'de Bir Mevsim" filmlerinin müziklerini de yapan sanatçı, 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanını aldı.

Usta sanatçı, müzikle geçen 50 yılını kutlamak amacıyla 2018'de İstanbul'da beyaz kıyafetler içinde bir konser vermiş ve yarım asır süren müzik yolculuğunu dinleyicilere anlatmıştı.

Timur Selçuk, dün İstanbul'da kızının evinde sabaha karşı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yer: Antalya... Bir fotoğraf uğruna hayatlarını tehlikeye atıyorlar
Yer: Antalya... Bir fotoğraf uğruna hayatlarını tehlikeye atıyorlar
Süper lüks villaları satın aldı... Fiyatları dudak uçuklattı
Süper lüks villaları satın aldı... Fiyatları dudak uçuklattı
'Güvenilir değil' dedi ve uyardı
'Güvenilir değil' dedi ve uyardı
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti!
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti!
En iyi 10 politik korku gerilim filmi
En iyi 10 politik korku gerilim filmi
Yağış nedeniyle yoldan çıkan tır şarampole devrildi - BOLU
Yağış nedeniyle yoldan çıkan tır şarampole devrildi - BOLU
Beyoğlu'nda drone destekli Kovid-19 denetimi yapıldı
Beyoğlu'nda drone destekli Kovid-19 denetimi yapıldı
"Osman Hamdi Bey Dijital Sergisi" 9 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X