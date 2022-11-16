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Timur Atasever, Hüseyin Pulant ve Özgen Güneş’in kurduğu 'Kafadar' müzik grubu, yeni projelerini sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor. Ekim ayında 'Yalan Olur' ile müzikseverlerle buluşan Kafadar, söz ve müziği Deniz Seki’ye ait olan yeni teklisi 'Suya Hapsettim'i hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

"BENİM İÇİN YERİ ÇOK ÖZEL OLAN BİR ŞARKI"

Deniz Seki, "Ne kuşlar ne de o ağaçlar, görmeden geçirdiğim çok sabah var” ifadeleriyle 'Suya Hapsettim' için, "Benim için yeri çok özel olan bir şarkı. ‘Vazgeçtim derken yolu kaybettim’ diyen herkes için yazdım ve söyledim. Şarkı çok sevildi o kadar sevildi ki herkesin kalbine dokunduğumu ben de hissettim. Değerli müzisyen arkadaşlarım 'Kafadar' ekibiyle de şarkı hakkında ilk konuştuğumuzda şarkının onlara da çok yakışacağını tahmin etmiştim. Öyle de oldu. Yolları açık olsun. İnşallah yakın zamanda Kafadar ekibiyle birlikte de sizlere güzel sürprizlerimiz olacak" dedi.

"ÇOK KIYMETLİ"

'Kafadar'ın çellisti ve solisti Timur Atasever de dinleyici olarak da sevdiği bir şarkı olan 'Suya Hapsettim'i 'Kafadar' olarak icra etmekten büyük bir mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Atasever, "Her cümlenin hatta her kelimenin anlamı çok kıymetli. O kıymeti hissederek çaldık ve söyledik. Deniz Hanım’a da verdiği destek için çok teşekkür ediyoruz. 'Ağlasam da söyleyemem derdimi' diyen herkese gelsin" ifadelerini kullandı.