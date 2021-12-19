Prömiyeri yapıldı

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Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü, Kubilay Tunçer ve Okan Demirok'un başrollerini paylaştığı 'Timsah Ateşi' prömiyerine ünlü isimler büyük ilgi gösterdi.

'Timsah Ateşi' yapımcıları Sadri Alışık ve Cemil Demirok'un ev sahipliği yaptığı prömiyere; SAKM Genel Sanat Yönetmeni Kerem Alışık, Yıldız Kültür, Serpil Temur, Hatice Aslan, Devrim Nas, Teoman, Özlem Öçalmaz, Hande Doğandemir, Cansel Elçin, Kevork Türker, Afra Saraçolu & Mert Yazıcıoğlu, Kubilay Aka, Onur Ünlü, Hazal Kaya & Ali Atay, Serkan Keskin, Selin Şekerci, Fatih Artman, Berkun Oya, Yağız Can Konyalı, Selen Domaç katıldı.

Prömiyer biletleri günler öncesinden tükenen oyun, yoğun ilgi üzerine 24 - 25 - 26 Aralık ve 5 - 6 Ocak tarihlerinde Zorlu PSM'de arka arkaya perde açacak. Zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeş ve çocuklarını sevgisizliğe mahkum ederek onlarda derin yaralar açmış zalim bir babanın hikâyesini anlatıyor.

Kerem Alışık - Devrim Nas