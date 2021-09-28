Babaları belli oldu

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'Timsah Ateşi'nde Funda Eryiğit ile Hazar Ergüçlü'ye eşlik edecek oyuncu belli oldu. 'Peter Devlin'i Kübilay Tunçer canlandıracak

HABERTURK.COM

Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'ın yaptığı, Megan Tyler tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini Mehmet Ergen'in üstlendiği, 'Timsah Ateşi'nin sürpriz diğer başrolü belli oldu.

Zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeşi canlandıracak olan Funda Eryiğit ve Hazar Ergüçlü'ye babası rolünde Kubilay Tunçer eşlik edecek.

1989'da Kuzey İrlanda'da yaşayan iki kız kardeş ve babalarının çalkantılı hayatlarını konu alan 'Timsah Ateşi' oyununda 'Alannah' karakterini Funda Eryiğit, 'Fianna'yı Hazar Ergüçlü, babaları 'Peter Devlin'i ise Kubilay Tunçer sahneye taşıyacak.

2019'da Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali'nde sahnelenen oyun Türkiye'de ilk kez seyircinin beğenisine sunulacak. Sevgisiz bir Katolik evi, kötürüm bir baba, işlemediği bir suç yüzünden 8 yıl hapis yatan asi bir kız Fianna (Hazar Ergüçlü) ile dindar ablası Alannah'ın (Funda Eryiğit) hikayesinde, temposu bir an bile olsun düşmeyen, sürreal, grotesk bir kara-komedi seyirciyle buluşacak...