Timothee Chalamet, Bob Dylan'a benzemek için 9 kilo aldığını açıkladı
Ünlü oyuncu Timothee Chalamet, biyografik film 'A Complete Unknown'da ünlü müzisyen Bob Dylan'a benzemek için neler yaptığını anlatırken, "9 kilo aldım, çünkü inanın ya da inanmayın, ondan daha zayıftım" dedi
- 1
'Wonka' ve 'Dune' serileriyle tanınan ve son yılların en başarılı yıldızlarından biri haline gelen Timothee Chalamet, canlandırması istenen rolün hakkını vermek için fedakârlıktan kaçınmayan oyunculardan.
Biyografik film 'A Complete Unknown'da ünlü müzisyen Bob Dylan'a benzemek için neler yaptığını, son verdiği röportajda açıkladı.
- 2
Gitar çalmayı ve Bob Dylan gibi şarkı söylemeyi öğrenen Timothee Chalamet, katıldığı bir podcast yayınında, ünlü müzisyene daha çok benzemek için 9 kilo aldığını açıkladı.
- 3
İki çocuk annesi realite şov yıldızı ve milyarder girişimci Kylie Jenner ile yaşadığı birliktelikle de son dönemde gündeme gelen ünlü oyuncu, 'A Complete Unknown' filmindeki performansıyla 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Oscar'a aday gösterildi. Timothee Chalamet filmde, Bob Dylan’ın 1961'de 19 yaşındayken New York’a gelmesinden 1965’teki Newport Folk Festivali’ndaki performansına kadar olan dönüşümünü canlandırıyor.
-
- 4
Ünlü oyuncu, daha önce verdiği bir röportajda da beden tipinden bahsetmişti. “Eğer ‘The Maze Runner’ ya da ‘Divergent’ gibi o dönemde popüler olan yapımlar için role seçmelere katılsaydım hep şu geri bildirimi alırdım: ‘Ah, doğru vücuda sahip değilsin.’ Bir menajerim bana ‘Kilolu olmalısın’ dedi. Agresifçe değildi ama ne demek istediğini anlayabiliyorsunuz” şeklinde konuşmuştu.