18 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Times gazetesi, "Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz yataklarını çıkartmaya hazırlandığı bir dönemde, Yunanistan'ın ABD ve İsrail'den SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) satın alacağını" yazdı.
Gazete, Atina mahreçli Anthee Karassava imzalı haberinde Yunanistan'ın "Türkiye'nin denizin altında doğal kaynak arayan gemilerini gözlem ve koruma için kullandığı hava araçlarına karşı, ABD'den üç, İsrail'den iki adet SİHA alacağını" belirtti.
Times, Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos'un milletvekillerine yaptığı açıklamada, SİHA'ların Yunan hava sahasına girebilecek Türk araçlarını kısıtlamak için kullanılabileceğini söylediğini belirtiyor.
Gazete, Yunanistan'ın Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'a ilk İHA'sını göndermesinden sonra, hava sahasına girebilecek herhangi bir Türk İHA'sını vuracakları tehdidinde bulunduğunu da aktarıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Ulusal Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez al-Sarraj, İstanbul'da yaptıkları görüşme sırasında, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasını imzaladılar.
Bu anlaşmanın Türkiye açısından önemi, Kıbrıs Türkleri ile 2011'de yapılan anlaşma dışında Doğu Akdeniz'de kıyısı olan bir ülkeyle yapılan ilk deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması olması.
Güney Kıbrıs ise İsrail ve Mısır ile bu anlaşmaları 2000'li yılların başında yaptı ve ilan ettiği münhasır ekonomik bölgelerde oluşturduğu 13 parselde hidrokarbon faaliyetleri için ihaleleri tamamladı.
Anlaşma, AB tarafından yasa dışı ilan edilirken, anlaşmanın Yunan ordusunu alarma geçirdiğini söyleyen Times, konunun aynı zamanda Atina'daki sivil ve askeri liderler arasında, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine nasıl tepki verileceği konusunda bölünme yarattığını vurguluyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Kuzey Kıbrıs'a gönderilen İHA'larla ilgili Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Gerekirse sayılarını daha da artırma durumumuz söz konusu. İhtiyaca göre her şey her an değişebilir" dedi.
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