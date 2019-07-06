Times: Rusya’da kadınlara ağır işlerde çalışma yasağı hafifletilecek

06 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiliz Times gazetesi, Rusya'da 1974'ten kalma yasalarla kadınların çalışması yasak olduğu işlerin sayısının azaltılacağını ve ülkede Çalışma Bakanlığı'nın bu amaçla bir yasa tasarısı hazırladığını yazdı.
Times'taki habere göre düzenlemenin yasalaşması halinde kadınlar 2021'den itibaren araç tamir edebilecek, tekneyle balık avlayabilecek, buldozer ve traktör kullanabilecek, gemilerde kaptanlık, trenlerde makinistlik yapabilecek.
Mevcut yasayla, kadınlar fiziksel açıdan zor ya da hamileliklerinde bebeklerine zarar verebilecek işlerde çalışamıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2000 yılında yasanın güncellenmesine onay vermişti.
Rusya'da kadınların toplam 38 sektörde, 456 işi yapması yasak.
Yetkililer, kadınlara 100 kadar işin yasak olmaya devam edeceğini söylüyor.
Buna göre düzenlemeden sonra da kadınlar itfaiye hizmetleri, madencilik ve kimya sektörüyle ağır yük kaldırmak gereken işlerde yine çalışamayacak.
Birleşmiş Milletler 2016'da yasak listesini cinsiyet ayrımcılığı olarak nitelemiş ve Rusya'ya bu politikasını gözden geçirmesi çağrısı yapmıştı.
Darya Serenko adlı bir kadın hakları savunucusu, "Kadınların çalışma yasağı konmasına karşıyım. Kadınlara nerede çalışıp çalışamayacaklarını söylemek cinsiyetçiliktir" dedi.
Serenko, hükümetin kadınların bebek doğurma kapasitesiyle ilgili kaygılarını da "devletin doğurganlığa müdahale çabası" olarak niteledi.
Kadınlar yüzde 30 daha az kazanıyor, 30 bakandan dördü kadın
Times'a göre Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev de cinsiyet eşitsizliğinin Rusya'da önemli bir sorun olduğunu kabul etti.
Medvedev, "Kabinedeki 30 bakandan sadece dördü kadın. Oysa ülkemizde kadınların sayısı erkeklerin sayısından fazla" dedi.
Rusya'da kadınların erkeklerden ortalama yüzde 30 daha az kazandığı belirtiliyor.
Dünya Bankası'nın cinsiyet eşitliği sıralamasında Rusya, Uganda, Fas ve Burundi'yle aynı kategoride yer alıyor.
Rusya'da kısa etek giyip fotoğraflarını çeken çalışanlara ikramiye veren şirkete cinsiyetçilik eleştirisi
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