Times: Batılı müttefikler İran konusunda bölünmüş halde

29 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Times gazetesi, İran'ın 2015'te varılan nükleer anlaşmada öngörülen kısıtlamaları aştığını açıklamasıyla, ABD ve müttefiklerinin bu konuda bir bölünme yaşadığını yazıyor.
Gazete, Amerikan Savunma Bakanı Vekili Mark Esper'in Brüksel'deki NATO toplantısında, müttefiklerini İran'a karşı küresel koalisyona katmaya çalıştığını, ancak bunda başarılı olamadığını söylüyor.
Esper'in Avrupalı güçlere, Tahran'ın "nükleer şantajına" boyun eğmeme çağrısı yaptığı, ancak toplantıdan eli boş döndüğü kaydediliyor.
Gazete, Esper'in ABD'nin müttefiklerini İran'la gerilimin uluslararası bir tepki gerektiren, küresel bir sorun olduğuna ikna etmeye çalıştı.
Ancak Avrupalı diplomatlar, NATO'nun ABD ve İran arasındaki gerilimin içine çekilmesine izin verme konusunda bir isteksizlik olduğunu söylüyor. Bunun yerine, bölgede savaş şansını azaltmaya odaklanılması gerektiğini belirtiyorlar.
Financial Times'ta ise, "Tahran, ABD'ye direnişin işe yaradığından emin" başlıklı haber dikkat çekiyor. Tahran mahreçli haberde, İran'ın son iki haftadır ABD'nin "komşu ülkelere müdahalelerine son verme, füze programını kısıtlama ve Amerikan ambargolarına karşı yardım isteme, baskılarına karşı koyduğu belirtiliyor.
Tahran'ın bir de Amerikan insansız hava aracı vurduğunu hatırlatan gazete, ABD Başkanı Donald Trump'ın karşı saldırıya dakikalar kala bundan vazgeçtiğini söylediğini belirtiyor.
Financial Times, bu saldırıdan kurtulmanın İran'ın lider kadrosunu, geri adım atmamanın doğru yaklaşım olduğuna ikna ettiğini" söylüyor.
Haberde görüşlerine yer verilen, reformcu siyasi ekonomi uzmanı Said Laylaz "Bu strateji şu ana kadar çok işe yaradı ve İran ABD'nin İran'a yaklaşımının, ısırmaktan çok havlamak olduğunu anladı." diye konuşuyor.
Bir rejim kaynağı da "İran'ın tavrını doğru belirlediğini söylüyor ve 'Haksız yere dayak yemiş bir çocuk gibi davranıyoruz...ama çocuk zıplayıp ABD'nin yüzüne bir tokat atabiliyor ama derhal yine mağdur pozisyonuna geri dönüyor' diyor.
Gelişmelere karşın, Tahran'da pek panik işareti olmadığını söyleyen gazete, para biriminin bu yıl görece istikrarlı seyrettiğini ve işletmelerin de ambargoların getirdiği ek mali yüke göre kendilerini ayarladığı vurgulanıyor.
Özel bir şirket çalışanı olan 49 yaşındaki Macid de "Bir ay bile önce kâbuslarımda savaş vardı ama artık yok. Amerikalıların savaş konusunda blöf yaptığını anladım. İran ve ABD arasında çok fazla gerilim oldu ama ABD İran'a saldırmadı ve para piyasası istikrarlıydı." diyor.
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