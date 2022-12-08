TIME, 'Yılın Kahramanları'nı seçti

Dergide 'Yılın Kahramanları' olarak seçilen İranlı kadınlardan bahsedildi. Eski Time köşe yazarı Azadeh Moaveni, Shima adlı bir kadının fotoğrafına "Haklarını dünyadaki tüm erkeklerden daha cesurca savunan ülkemin kadınlarıyla ve kendimle gurur duyuyorum" notu düştü.

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesiyle başlayan protestolar sürüyor.

Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, 29 Kasım'daki bir konuşmasında, güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.