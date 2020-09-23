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Time Dergisi açıkladı! Yılın en etkili 100 ismi... - Haberler
Time Dergisi 'Yılın en etkili 100 ismini' açıkladı
Time dergisi, geleneksel 'En etkili 100 isim' listesini açıkladı. Liderlerden sanatçılara, ikonlardan öncülere farklı kategorilerde en etkili isimleri belirleyen 2020 Time 100 listesinde ABD'de Covid-19'dan hayatını kaybeden ilk hastayı tedavi eden ve kendisi de hastalığa yakalanan Dr. Amy O'Sullivan, pop şarkıcısı The Weeknd, şarkıcı Halsey, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel gibi isimler yer aldı... İşte 2020 Time 100 listesine giren isimler!
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü olarak görev yapan Etiyopyalı bir mikrobiyolog
Mary Kay Henry
Sendika organizatörü
Nemonte Nenquimo
Ekvatorlu aktivist
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Ursula von der Leyen
Avrupa Komisyonu Başkanı
Jung Eun-kyeong
Güney Koreli halk sağlığı uzmanı
Bonnie Castillo
Hemşire
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Jean-Jacques Muyembe Tamfum
Mikrobiyolog
Yousef Al Otaiba
Diplomat
TİTANLAR
Gabrielle Union
Oyuncu
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Dwyane Wade
Basketbolcu
Sundar Pichai
Google CEO'su
Tyler Perry
Oyuncu
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MacKenzie Scott
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi ve roman yazarı
Lewis Hamilton
Formula 1 pilotu
Robert F. Smith
Amerikalı iş insanı
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Jerome Powell
ABD Merkez Bankası Başkanı
Eric Yuan
Zoom CEO'su
Patrick Mahomes
Amerikan futbolu oyuncusu
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Greg Berlanti
Amerikalı yazar
Claire Babineaux-Fontenot
Feeding America CEO'su
Shari Redstone
İş insanı
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Tony Elumelu
Ekonomist
Zhong Nanshan
SARS virüsünü tespit eden bilim insanı
Kristalina Georgieva
Ekonomist
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Lisa Nishimura
Film yapımcısı
General Charles Q. Brown Jr
Subay
Daniel Zhang
Alibaba CEO'su
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Gwynne Shotwell
SpaceX'in Başkanı ve Operasyon Direktörü
Tunji Funsho
Doktor
İkonlar ve Öncüler kategorisine giren isimler ise şöyle:
İKONLAR
Black Lives Matter Kurucuları Alicia Garza, Patrisse Cullors ve Opal Tometi
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Ady Barkan
Billy Porter
Naomi Osaka
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Angela Davis
Chi Chia-wei
Megan Rapinoe
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Felipe Neto
Allyson Felix
Rahibe Norma Pimentel
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David Hill
Arussi Unda
Nury Turkel
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Lina Attalah
Bilkis
ÖNCÜLER
Megan Thee Stallion
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Giannis Antetokounmpo
Ibram X. Kendi
Nathan Law
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Tomi Adeyemi
Astronotlar Christina Koch ve Jessica Meir
Julie K. Brown
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Cecilia Martinez
Maya Moore
Chase Strangio
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Zhang Yongzhen
Tourmaline
Waad al-Kateab
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Abubacarr Tambadou
Gabriela Cámara
Camilla Rothe
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Rebecca Gomperts
Ravindra Gupta
Lauren Gardner
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Shi Zhengli
Shiori Ito
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