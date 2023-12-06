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        Haberler Dünyadan Time Dergisi, Taylor Swift'i 'Yılın Kişisi' seçti

        Time Dergisi, Taylor Swift'i 'Yılın Kişisi' seçti

        Time dergisi, 2023 'Yılın Kişisi' (Person of the Year) olarak Taylor Swift'i ilan etti. Swift, gerek yıla damgasını vuran turnesi, gerekse de art arda rekor haberleriyle sürekli gündemdeydi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 16:35 Güncelleme: 06.12.2023 - 16:36
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        • 1

          Taylor Swift, 'Yılın Kişisi' seçildi. Time dergisi, her yıl olduğu gibi, tüm yıla damgasını vuran ismi kapağına taşıdı.

        • 2

          Time, 2023 'Yılın Kişisi' seçimini yaparken, seçilen kişi, grup ya da konseptin iyi, kötü ya da güçlü olmak zorunda olmadığını, etkisinin yansımasına bakıldığını açıkladı.

        • 3

          Sam Lansky, Time dergisine, "Çok sayıda kurumun başarısız olduğu bölünmüş bir dünyada, Taylor Swift sınırları aşmanın ve bir ışık kaynağı olmanın bir yolunu buldu" diye yazdı.

        • 4

          Amerikalı şarkıcı, "33 yaşımda bu ünvana layık görülmeyi, kariyerimdeki büyük bir dönem noktası gibi hissediyorum" dedi.

        • 5

          Adını Elvis Presley, Michael Jackson ve Madonna müzik ikonlarının arasına yazdıran yıldızın 1 milyar dolarlık serveti var.

        • 6

          Şarkıcı Stevie Nicks, Swift için "Bu yıl bir şeyler değişti. Swift'in yaptığı her hareketi konuşmak politika veya havadan bahsetmek gibi oldu. Dünyanın baş karakteri haline geldi" dedi.

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