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        Haberler Spor Futbol Time dergisi Lionel Messi'yi yılın sporcusu seçti: "ABD'yi bir futbol ülkesine dönüştürmeyi başardı" - Futbol Haberleri

        Time dergisi Lionel Messi'yi yılın sporcusu seçti: "ABD'yi bir futbol ülkesine dönüştürmeyi başardı"

        Arjantinli futbolcu Lionel Messi, Time dergisi tarafından 2023 yılının sporcusu seçildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 10:59 Güncelleme: 07.12.2023 - 10:59
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        • 1

          "ABD'Yİ BİR FUTBOL ÜLKESİNE DÖNÜŞTÜRMEYİ BAŞARDI"

          Time dergisi yılın kişilerini açıklamaya devam ediyor. ABD merkezli dergiden yapılan açıklamaya göre Inter Miami'de forma giyen Messi'nin popülerliğine dikkat çekilerek "Messi, bir zamanlar imkansız görünen şeyi, ABD'yi bir futbol ülkesine dönüştürmeyi başardı" ifadeleri kullanıldı.

        • 2

          "İLK TERCİHİM BARCEOLANA'YA GERİ DÖNMEKTİ"

          Dergiye konuşan Lionel Messi, farklı teklifler arasından Inter Miami'yi seçtiğini belirterek "İlk tercihim Barcelona'ya geri dönmekti ama bu mümkün olmadı. Masada birçok seçenek vardı. Suudi Arabistan'a gitmeyi de çok düşündüm. Miami'ye gelme konusunda son kararı vermeden önce bunları ailemle konuşmam gerekti" ifadelerini kullandı.

        • 3

          44. KEZ KUPA SEVİNCİ YAŞADI

          Messi, Temmuz ayında Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Inter Miami'ye transfer oldu. Arjantinli yıldız oyuncu, yeni takımıyla 2023 Ligler Kupası'nı kazanarak kariyerinde 44. kez kupa sevinci yaşadı.

          Kaynak: Independent, AA, Time

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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