Time dergisi Lionel Messi'yi yılın sporcusu seçti: "ABD'yi bir futbol ülkesine dönüştürmeyi başardı"

"İLK TERCİHİM BARCEOLANA'YA GERİ DÖNMEKTİ"

Dergiye konuşan Lionel Messi, farklı teklifler arasından Inter Miami'yi seçtiğini belirterek "İlk tercihim Barcelona'ya geri dönmekti ama bu mümkün olmadı. Masada birçok seçenek vardı. Suudi Arabistan'a gitmeyi de çok düşündüm. Miami'ye gelme konusunda son kararı vermeden önce bunları ailemle konuşmam gerekti" ifadelerini kullandı.