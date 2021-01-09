Der Spiegel'in ardından Time da kapak yaptı! Gurur duyduk!

GURUR! Son dakika: Der Spiegel'in ardından Time da kapak yaptı!

HABERTURK.COM

ABD'li Pfizer şirketiyle ortak geliştirdikleri Kovid-19 aşısıyla insanlığa umut aşılayan Türk kökenli bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci, dünyanın en ünlü dergilerinden TIME'ın yeni yıl sayısının kapağında yer aldılar. 2021'in ilk sayısında çift kapakla çıkan TIME, ABD sayısında Kongre baskınına yer verirken, 'The Year Ahead' özel sayısında ise "Aşı Devrimi" manşetiyle kapakta Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye yer verdi.

COVID İLE MÜCADELE EDEN EN ÖNEMLİ İSİMLER

Almanya'nın en büyük ilaç firmalarından BionTech'in kurucu ortakları olan Şahin ve Türeci ABD'li Pfizer şirketiyle ortak geliştirdikleri Kovid-19 aşısının gösterdiği başarıyla dünya gündeminin bir numarasına yerleşti ve koronavirüs salgınıyla mücadelede en önemli isimler haline geldi.

AŞILARI DÜNYA'DA KABUL GÖRÜP KULLANILDI

Şahin ve Türeci'nin mucitleri olduğu Pfizer-BionTech aşısı dünyada birçok ülkede yaygın olarak kullanılmaya başlanmış durumda.

DER SPIEGEL DE ONLARA YER VERMİŞTİ

Almanya'da haftalık olarak yayınlanan Der Spiegel de, yeni yılda ilk sayısının kapağında koronavirüse karşı aşı geliştiren iki bilim insanına, BioNTech yöneticileri Dr. Özlem Türeci ile Prof. Dr. Uğur Şahin'e yer vermişti.