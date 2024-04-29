Time 100 En Etkili İsimler galası yapıldı

Sanatçılar kategorisinde yer alan Dev Patel, dünyanın en etkili isimleri arasında yer alması hakkında "Çok tuhaf" yorumunu yaptı. "Büyük bir imposter sendromum var" diyen Patel, "Bir şekilde altın bileti kazandığımı hissediyorum" ifadesini kullandı.

İmposter sendromu; bireyin kendi kazandığı başarıların tesadüfen oluştuğuna inanması, yeteneklerini görmezden gelmesi ve zekası hakkında ciddi şüpheye düşmesi durumu olarak tanımlanıyor.