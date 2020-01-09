TİM yıllık üyelik aidatını kaldırıyor

61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ile 85 bin mal ve 5 bin hizmet olmak üzere 90 bin ihracatçısıyla Türkiye’de ihracatın tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM),ihracatın finansmanına yönelik çalışmalarına bir yenisi daha ekledi.

TİM, ihracatçıların yıllık üyelik aidatını kaldırma kararı aldı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle; “Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın destekleriyle TİM olarak Birliklerimizle ile birlikte inisiyatif alarak; ihracatçılarımızdan artık yıllık aidat alınmaması kararını aldık. Yönetim Kurulu ve İhracatçı Birlikleriyle yaptığımız değerlendirmeler sonucunda TİM için önemli bir gelir kalemi olan yıllık aidatları ihracatçılarımız için hem maliyet unsuru hem de bürokratik bir yük olması nedeniyle kaldırdık. Böylelikle toplamda 20 milyon TL’lik kaynağı ihracatçılarımıza bırakmış olacağız. TİM olarak ihracatçılarımızın hayatını kolaylaştırmak için varız. Onların maliyetlerini azaltarak firmalarımızın ihracata başlamalarını ve halen devam edenlerin de dış satımlarını artırmalarını özendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.