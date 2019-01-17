2019 yılında hayata geçirilecek "İhracatta Sıfır Atık Seferberliği" projesi, Türkiye Ekonomisine sağlayacağı katma değerin yanı sıra, Türk ihraç ürünlerinin küresel algısına da önemli bir katkı sağlayacak.

Yıl boyu çeşitli etkinliklerle de kamuoyuyla paylaşılacak projeyi değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, "Bu proje Türkiye´yi küresel ligde en üst sıralara taşıyacak bir çalışma olacak. Projeyi kadınlarımızın üstlenmiş olması başarılı olacağının işareti" dedi ve ekledi:

"Hedefimiz her sektör için ayrı bir çalışma yapmak ve çıktı atıkların katma değerli üretim için yeniden kullanılması.

"Bunun için süratli bir şekilde sertifikasyon süreci başlatacağız. Üniversitelerde proje yarışmaları düzenleyeceğiz."