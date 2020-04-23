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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM),koronavirüs salgını sürecinde daralan uluslararası ticaretin etkilerini, ihracatta yaşanan kaybı telafi edecek başlıkları ve süreç sonunda oluşacak yeni dünya düzeni ilgili konuları büyükelçilerin ağırlandığı “TİM Export Talks” online paneller serisinde ele alıyor.

Söz konusu panellerin ikincisi, TİM Başkanı İsmail Gülle ve Türkiye Cumhuriyeti Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli’nin katılımıyla “Covid-19 sonrası Hollanda’da ihracatçılar için hangi fırsatlar var?” başlığı ile TİM’in sosyal medya hesaplarından canlı olarak gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Oylum Talu’nun yaptığı panelde, Covid-19 sürecinde Hollanda’da alınan tedbirler, Hollanda ekonomisinin salgın sonrasındaki durumu, iki ülkenin dış ticaretindeki gelişmeler ve önümüzdeki döneme dair fırsatlar değerlendirildi.

Hollanda ile çoğu Avrupa ülkesinden önce ticari ve diplomatik ilişkilerin başladığı ifade eden TİM Başkanı İsmail Gülle, bu ülkenin Türkiye’nin önemli bir ticari partneri olduğunu söyledi.

Hollanda ile 2009 yılında 6.8 milyar dolar olan ikili ticaretin 2019 yılında 12.7 milyar dolara ulaştığını kaydeden İsmail Gülle, "Hollanda’ya aynı dönemde ihracatımız ise 2.1 milyar dolardan, 5.4 milyar dolar seviyesine gelerek oldukça kısa bir sürede yüzde 155'lik bir artış gösterdi. Her ne kadar son 10 yılda ikili ticarette yüzde 100’e yakın bir artış yakalanmış olsa da Türkiye’nin Hollanda’nın ithalatından aldığı pay hâlâ yüzde 1’in altında. İhracatçılarımız için önemli potansiyel bulunuyor. Hollanda’nın 2019’da en çok ithal ettiği ilk 50 üründe ise Türkiye’nin ithalattaki payı yalnızca yüzde 0.4 olarak gerçekleşti. Hollanda’da pazar payımızın artırmak noktasında, Türkiye olarak öncelikle Hollanda’nın ithalatında en önemli yer tutan ilk 50 üründe alan kazanmamız gerekiyor" dedi.

E-TİCARET PORTALI AÇILIYOR

Gülle, Hollanda’ya ihracatta otomotiv, hazırgiyim ve kimyevi maddeler sektörlerinin öne çıktığını söyleyerek, "2019 yılında bu üç sektörün ihracatı Hollanda’ya toplam ihracatımızın yüzde 62’sini oluşturdu. Yaptığımız analizler çerçevesinde, otomotiv, çelik, hububat ve yaş meyve sebze sektörlerindeki birçok üründe ise ülkemizin rekabet gücü yüksek olmasına rağmen Hollanda pazarında yeteri kadar pay alamadığımızı gördük. Bu ürünler arasında buğday unu, otomobiller, sodyum karbonat, ayçiçek yağı, domates ve plastik kaplar bulunuyor" diye konuştu.

TİM Başkanı Gülle, Türkiye’nin Covid-19 salgını sonrasında yeni bir düzenin merkezinde olma şansını yakalayacağını belirterek, "Sanal ticareti ve e-ticareti geliştirme konusunda çalışmalarımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tüm sektörlerimizin olduğu ticaret portalının açılışını yapacağız. Haziran ayı itibariyle normalleşmeye girilecek. Bugüne kadar ihracatta birinci kriter fiyat oldu. Bundan sonra sağlıklı ürün üreten, güvenilir, sözünü tutan, tedarik zincirinde sorumluluklarını yerine getiren ülkelerin ihracatta daha çok tercih edileceğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.

'NORMALLEŞME EN ERKEN MAYIS SONUNDA'

Hollanda ekonomisinin en iyi durumdayken krize yakalandığı belirten Türkiye Cumhuriyeti Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli ise, "Hollanda, üretim ülkesinden daha çok bir ticaret ülkesi. Bu anlamda bir yavaşlama söz konusu olacak. Ancak sanayi üretimindeki daralma yüzde 1-1.5 seviyesinde. Hizmet ve ulaşım sektörleri çok etkilendi. Bu nedenle hem Hollanda hem Avrupa Merkez Bankası çok büyük destekler açıkladı. Pandeminin etkisiyle Hollanda ekonomisinde yüzde 1.5-7, ihracatın da yüzde 1-8 arasında bir daralma bekleniyor" dedi.

Hollanda’ya ihracatın tüm olumsuzluklara rağmen yüzde 2.5 arttığına dikkat çeken Dişli, "İthalatımız yüzde 1.2 azaldı. Hollanda’da dış ticaret fazlası veriyoruz. Avrupa’da bu süreci en hızlı atlatacak ülke Hollanda olacak. Biz de ihracatımızı artıracağız. Mayıs sonu, Haziran başı inşallah ikili ticarette eski seviyelere ulaşacağız. Türkiye’nin avantajlı olduğu gıda, tekstil, otomotiv, kimya, yazılım sektörlerin etkisiyle ihracatımızı hızlıca eski seviyesine getiririz. Burada Türk ürünlerinin algısı güçlü. Hollanda’da dijital ekonomi, oyuncak sektörü ile havuz, mutfak araç gereçleri, ofis ve yapı malzemeleri gibi ürünlerde ihracatçılar için büyük fırsatlar var. Hollanda’da Türk ürünlerinin algısını daha güçlendirmek için bizim inovatif, çevreci, yenilikçi ve döngüsel ekonomiye uygun ürünlere geçmemiz lazım" ifadesini kullandı.

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