TİM'de görev dağılımı yapıldı

TİM'den yapılan açıklamaya göre, ilk yönetim kurulu toplantısı, Mustafa Gültepe başkanlığında TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Bu çerçevede TİM Başkan Vekilliği görevine Adil Pelister, Çetin Tecdelioğlu, Ahmet Güleç, Fikret Kileci ve Kutlu Karavelioğlu getirildi.