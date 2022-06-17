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61 İhracatçı Birliği, 27 sektör ile 100 bini aşkın ihracatçının yer aldığı Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde (TİM), başkanlık devir teslim töreni gerçekleştirildi.

13 Haziran’da düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 29'uncu Olağan Genel Kurulu'nda delegelerin oyları ile TİM Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Mustafa Gültepe, görevi önceki başkan İsmail Gülle'den devraldı.

Görevi devreden İsmail Gülle, törende yaptığı konuşmada, TİM Başkanlığına seçilen Mustafa Gültepe ile 4 yıl beraber görev yaptıklarını belirterek, "Kendisi çok uzun zamandır ihracatın içinde. Oluşturacağı yeni yönetimiyle başarılı işler yapacaktır. Bu bir bayrak yarışıdır. Bu bayrak yarışı herkesin aynı anda start aldığı ve bayrağı diğerine yetiştirmek adına süratle koşup bir önde bekleyen arkadaşına bırakmasıdır. Biz bu görevi yaptık. Görev sürecimizde benimle birlikte görev yapan bütün başkanlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

'TİM'İ GELECEĞE HAZIRLAYACAĞIZ'

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de, TİM olarak ortaya koymuş oldukları birlik ve beraberliğin tüm ihracatçılar adına bundan sonra da hep birlikte devam ettireceklerini vurgulayarak, "İhracatçı, Türkiye için şu anda en fazla takip edilen en fazla izlenen gerek sektör olsun gerek birey olsun gerek meclis olsun kurumlardan bir tanesi. 4 yıl İsmail başkan ve yönetim kurulundaki arkadaşlarla beraber elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. TİM, İsmail başkan döneminde herkese açıktı. Herkes çok rahat bir şekilde derdini, sıkıntısını anlatabiliyordu" dedi.

Yeni döneme ilişkin mesajlar da veren Gültepe, "İhracatçılar Meclisi vizyonunu ortaya koymalı, biz şirketler ve birlikler olarak onlardan gelen bilgiler doğrultusunda stratejileri belirleyerek, Türkiye’yi önümüzdeki dönemlerde beraberce çok farklı konumlara getirmenin çalışmalarını yapalım. Her sektörü ayrı ayrı değerlendirerek, ayrı ayrı çalıştaylar yaparak Türkiye’yi beraberce ortaya konmuş olan 500 milyar dolarlık ihracat hedefine yaklaştıracağız. Amacımız Türkiye İhracatçılar Meclisi’ni, ihracatçımızı iyi bir şekilde geleceğe hazırlamak. Bu gelecekle ilgili ortaya konulacak olan tüm çalışmalar beraberce, istişareyle yapılması gereken çalışmalar. TİM olarak bunu yapmaya çalışacağız. Görevimiz zor ama zoru başarmak en güzel şeylerden bir tanesidir" diye konuştu.