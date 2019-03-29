29 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Son olarak Hindistan Süper Lig ekiplerinden Jamshedpur takımında forma giyen 39 yaşındaki Cahill, Avustralya televizyonuna yaptığı açıklamada, futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
Sonraki kariyerini farklı yönlerde değerlendirmek istediğini vurgulayan Tim Cahill, "Artık futbol için yaşlı bir adamım. Oynamaya devam etmek isterdim ama artık kariyerimi televizyona odaklamak istiyorum. Antrenörlük lisansı için de başvuru yapacağım. Ailemle kaliteli vakit geçirerek dinleneceğim." ifadelerini kullandı.
Avustralyalı futbolcu, kulüp kariyeri boyunca Milwall, Everton, New York Red Bulls, Şanghay Shenhua, Hangzhou Greentown ve Melbourne City takımlarında forma giymişti.
Geçen yıl emekliye ayrıldığı Avustralya formasıyla çıktığı 108 maçta 50 kez ağları sarsan Cahill, milli takım tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde tutuyor.
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