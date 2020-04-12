Sanat ve televizyon dünyasından bir isim daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İngiliz komedyen Tim Brooke Taylor 79 yaşında virüsün gösterdiği semptomlar sebebiyle hayata veda etti.

Tim Brooke Taylor, 1970'lerin komik üçlüsü Goodies'in bireylerindendi. Graeme Garden ve Bill Oddie ile birlikte komedi dünyasının en popüler isimlerindendi.

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