'Kur enflasyon oranında artmalı'

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Bloomberg HT yayınında ihracat performansı ve ihracat ilgili düzenlemeler üzerinden finansmana erişim konusunda da değerlendirmelerde bulundu.
Kurun sanayiciyi destekleyen bir seviyede olması gerektiğini söyleyen Gültepe, rekabetçiliği koruyabilmek için girdi maliyetlerini kontrol altına almanın gerektiğini kaydetti. Gültepe, "Enflasyon dikkate alındığında kurun bu seviyelerde olmaması gerekiyor. Kurun enflasyon oranında artması gerekiyor. Kurun üreticilere destek çıkması gerekiyor" dedi.
Gültepe, "Aylık enflasyon yüzde 2 ise kurun da o seviyede artması gerekiyor. Türkiye'de birçok yatırım yapıldı. Çarkların dönmesi lazım, dünyaya satış yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
'DÜZENLEMELER 'BEN YAPTIM OLDU' ŞEKLİNDE OLMAMALI'
Son 18 ayda iki ay hariç rekorlar kırılan bir ihracat serisi olduğundan bahseden Gültepe, "İhracat tarafında çift rakamlı artışları açıkladık. Fakat son aylarda artış hızında bir yavaşlama var. Bunda dünyadaki büyüme görünümünün de etkisi söz konusu" dedi.
Almanya'nın Türkiye'nin en büyük ihracat pazarlarının başında geldiğine de değinen TİM Başkanı, "Dolayısıyla Avrupa'nın görünümü Türkiye ihracatı üzerinde etkili oluyor. Girdi maliyetlerinin yüzde 50'sinin dolar satışlarının yüzde 50-60'ının euro olduğu yerde paritedeki makas bizi etkiliyor. Bizim ihracatımızda paritenin etkisi 12 milyar dolara yakın. Bu durum bizim rekabetçiliğimizi düşürüyor" ifadelerini kullandı.
İhracatı ilgilendiren düzenlemelerin istişari olarak yapılmalı gerektiğini de vurgulayan Gültepe, "Düzenlemeler 'ben yaptım oldu' şeklinde yapılmamalı. Düzenlemelerde her ihracatçıyı aynı kefeye koymamak gerekiyor. Önemli olan burada sanayiciyi dinleyerek kredi imkanlarını artırmak. Psikolojik olarak finansmanın önünü açmalıyız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eximbank'a acilen fonlama sağlamalı" dedi.
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