25 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gençleri ihracata yönlendirmek ve yenilikçi fikirlerini iş hayatına sunmak amacıyla kurulan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) “Genç İhracatçılar Konseyi Holü”, birlik binasında düzenlenen törenle açıldı. TİM Başkanı İsmail Gülle, açılışta, gençlerin böyle bir organizasyonunda yer almasını çok önemsediğini söyledi. Geleceğin ihracatçılarını bu işe hazırlamak niyetinde olduklarını dile getiren Gülle, “Teknolojinin en üst seviyede kullanıldığı dönemi yaşıyoruz. Alışkanlıklar ve yaşam şekilleri değişti. Bütün ihracatçılara ulaşmak istiyoruz. Geçen yıl TİM ailesine 17 bin 544 yeni ihracatçı katıldı. Ocak ayında bin 560 firma ihracata ‘merhaba’ dedi. Bu aile gittikçe büyüyor. Türkiye’nin en büyük şansı genç ve dinamik nüfusu. Bizler gençlerin farkındayız” dedi.
Projenin İzmir’den başlamasının son derece anlamlı olduğuna dikkati çeken Gülle, Genç İhracatçılar Konseyinde projeler üretilmesi gerektiğini ifade etti.
“KONSEYDE 40 YAŞ ALTI İHRACATÇILAR YER ALIYOR"
EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise tüm birlik başkanlarının projeye destek verdiğini dile getirerek, konseyde 40 yaş ve altındaki ihracatçıların yer aldığını, gençlerin başarıya ulaşması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve EİB Genç İhracatçılar Konseyi Başkanı Erkan Zandar da hazırladıkları çalışmanın Türkiye’de bir başlangıç olduğunu, diğer tüm birliklerin de bu şekilde organize olmasını beklediklerini söyledi. Proje için büyük uğraş verdiklerini vurgulayan Zandar, emeği geçenlere teşekkür etti.
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