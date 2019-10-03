03 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İsmail Gülle, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Gülle, verilerin, Türkiye ekonomisinin büyümeye, istihdama, ihracata odaklanması adına önemli bir fırsat penceresinin açıldığına işaret ettiğini kaydetti.
Özellikle bir önceki yıl yüzde 45-46 düzeyinde olan Üretici Fiyat Endeksi'nin eylül itibarıyla yüzde 2,45'e kadar gerilediğini aktaran Gülle, "Bu durum, maliyet enflasyonunun etkisini kaybetmesi ve talep enflasyonunu besleyici yönünün ortadan kalkması adına önemli bir gelişme. Bununla birlikte, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın ifade ettiği gibi, enflasyonla mücadelenin en önemli önceliği oluşturması ve rekabetçi döviz kuru seviyesine yönelik duruşun sürdürülmesi Türkiye'nin küresel rekabetçiliği adına önemli bir imkandır." ifadelerini kullandı.
Gülle, enflasyonda gelinen noktanın, Yeni Ekonomi Programı'ndaki hedef için çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Gelinen nokta Bakan Albayrak'ın Yeni Ekonomi Programı sunumunda belirttiği gibi, sürdürülebilir büyüme ve sürdürülebilir istihdam adına, Türkiye'nin yüzde 5 ve altında bir sürdürülebilir enflasyon seviyesine gelmesi adına, fiyat istikrarına yönelik önemli bir patikanın yakalandığını göstermektedir.
Türkiye'nin üretim ve ihracatın büyümeye katkısının önceliklendirildiği, verimlilik ve maliyet yönetimi odaklı bir yeni büyüme modeline ağırlık vermesi, Türkiye'nin 2023 ihracat hedeflerini gerçekleştirmesi adına, ihracatçımıza önemli bir fırsat sağlamakta. Bilhassa, düşen enflasyona bağlı olarak, reel sektör finansman maliyetlerinin de hızla gerilemesi, yatırımların canlanması, Eximbank imkanlarının güçlendirilmesi adına, ihracatın sürdürülebilirliğine güçlü bir katkı sağlayacaktır."
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