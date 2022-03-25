Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) ile Reed Tüyap'ın uluslararası fuarcılık deneyimi ile düzenlenen hırdavat fuarı Hardware Eurasia devam ediyor.
HISİAD'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yılı 10,2 milyar dolar ihracat ile kapatan hırdavat sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren Hardware Eurasia’ya 120 firma katıldı.
Yarın sona erecek fuarda, yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 10 binin üzerinde ziyaretçi ağırlanması bekleniyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, Hardware Eurasia heyecanının yurt çapında büyük ilgi görmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Bu sene hedefimiz ihracatta 250 milyar dolara ulaşmak. Her ay bir önceki ayın üzerine 2 milyar dolar koyarak bu amacımıza ulaşabileceğimizi hesaplamıştık ama gördük ki ocak ve şubat ayı ihracatında 6,4 milyar dolar fazlalık elde etmişiz. Bu hedeflerimizin üzerine çıkacağımızı gösteriyor. Türkiye’nin etrafındaki jeopolitik gelişmeler, Türkiye’yi daha kritik bir üretici ve tedarik merkezi haline getirdi. Ülkenin her yerinde yatırım heyecanını görüyoruz. İhracat ailesinin bu heyecanını temsil etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
'İSTANBUL'U HIRDAVATIN MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ'
HISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu da sektörün ilk uluslararası etkinliği olan Hardware Eurasia’nın kapılarını açmanın kendilerinin en büyük hayali olduğunu aktararak, şunları kaydetti:
"Azimle çalışarak İstanbul’u hırdavatın merkezi haline getireceğiz. Fuarımız, sektörün uluslararası alanda adından söz edilmesine ve önemli ticari iş birliklerinin kurulmasına katkı sağlayacak. Hardware Eurasia’nın salgın döneminde tedarik sıkıntıları yaşayan, salgın için alınan önlemlerden olumsuz etkilenen sektörün, ticaret hacmini artırmasını ve ülke ekonomisine katkı sağlamasını hedefliyoruz. 850 bine yakın çalışanımız ve 14 binden fazla sektör temsilcimiz ile biz çok büyük bir aileyiz. Fuarımızın öncelikle sektörümüze ve sonra da Türkiye ekonomisine hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.”
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