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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Cumhuriyetin 98. yılının kutlandığı ekim ayında, her sektörün başarılı bir ihracat performansı sergilediğini belirterek, "Ekim ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 20,2’lik artışla, 20,8 milyar dolar oldu. Tarihimizin en yüksek aylık ihracat rakamına imza atarken, 20 milyar dolar sınırını bir kez daha aşarak ihracatta yeni bir lige çıktığımızı tescilledik." dedi.

TİM, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla ekim ayına ait dış ticaret verilerini, Ankara’da düzenlediği toplantıda açıkladı.

Burada konuşan Gülle, "Ekim ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 20,2’lik artışla, 20,8 milyar dolar oldu. Tarihimizin en yüksek aylık ihracat rakamına imza atarken, 20 milyar dolar sınırını bir kez daha aşarak ihracatta yeni bir lige çıktığımızı tescilledik. Gururla ifade ediyorum ki, takvimin olumsuz etkisine rağmen bu rakam tarihimizin en yüksek ihracat rakamı. Bu rekorla beraber, ocak-ekim dönemi ihracatımız 181,8 milyar dolara ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Gülle, son 12 ayda 215,7 milyar dolar ihracatla, yıllık ihracat hedefi olan 211 milyar doların şimdiden aşıldığına değinerek, şunları söyledi:

"Son 12 ayın 10’unda ihracat rekorları kırdık. Orta Vadeli Program’daki hedefimizi şimdiden yakalamış olduk. Yıl sonu hedeflerimiz için önemli bir kilometre taşını başarıyla geride bıraktık. Yıl sonu hedefimiz 211 milyar dolardı; mevcut ivme gösteriyor ki bu rakamı rahatlıkla aşacak, hatta 220 milyar dolar seviyesini zorlayacağız. Bizler, 'İhracatla Yükselen Türkiye' için aralıksız çalışmayı ve tüm hedeflerimizi birer birer gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin ilk yılında 50,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, 50. yılda 1 milyar doları, 64. yılda 10 milyar doları, 84. yılda 100 milyar doları ve 98. yılda 215 milyar doları aşmayı başardık. Orta Vadeli Program’da 100. Yıl hedefimiz olan 242 milyar dolara doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Mevcut ivmeyle, inşallah bu rakama 100. yıldan önce ulaşacağız."

İhracatın büyümeye katkısına değinen Gülle, “İhracatçılarımız hiçbir zaman döviz kurlarında spekülatif artıştan yana olmamıştır. İhracatçılarımızın kurların yükselişi ile ilgili bir talebi ya da beklentisi de hiçbir zaman olmamıştır. Bizler için istikrarlı kur, istikrarlı ihracat demektir. Rakamlar da zaten net bir şekilde gösteriyor ki; kurun seviyesi ne olursa olsun ihracatta rekor üzerine rekor kırmayı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Gülle, büyüme beklentisine ilişkin, "Birçok uluslararası kuruluşun değerlendirmesine göre ülkemiz yılı yüzde 9’luk bir büyüme ile kapatacak. Bu büyümenin 2 puanı doğrudan ihracattan, 3 puanı ihracatın tetiklediği sanayi üretim artışından ve 1 puanı yine ihracatla yükselişe geçen yeni yatırımlardan gelecek. Yani ihracatla büyüyor, ihracatla güçleniyoruz." diye konuştu.

OTOMOTİV İLK SIRADA

Sektörlerin ihracat performanslarıyla ilgili bilgi veren Gülle, şunları aktardı:

"Tam 22 sektörümüz ihracatını artırdı. 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörümüz ilk sırada yer alırken (yüzde 10,6 düşüş), 2,3 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ikinci (yüzde 34,4 artış) ve 2,3 milyar dolara yaklaşan çelik sektörümüz ise üçüncü oldu (yüzde 108 artış). Bununla birlikte, ihracat birim fiyatımızda da oldukça pozitif bir ivme görmekteyiz. Birim ihracat değerimiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 1,38 dolara yükseldi. Bu ay birim ihracat değerini en çok artıran sektörlerimiz, yüzde 72 artışla gemi ve yat, yüzde 68 artışla çelik, yüzde 33 artışla kimyevi maddeler sektörlerimiz oldu. Katma değerli ve markalı ihracatımız arttıkça, ürünlerimizin değeri daha da artacak. Sektörel anlamda en dikkat çekici artışlar ise, geçtiğimiz yıla göre ihracatını 1,2 milyar dolar artıran çelik, 591 milyon dolar artıran kimyevi maddeler ve 344 milyon dolar artıran demir ve demir dışı metaller sektörlerimizde yaşandı. Hububat sektörümüz ise 903 milyon doları aşan ihracatıyla tarihinin en yüksek rakamına erişti."

Gülle, ekim ayında miktar bazında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 15,1 milyon ton olarak gerçekleştiğini ve ilk 10 ayda yüzde 15 artışla 144,2 milyon ton ihracat yapıldığını vurguladı. Ekimde 217 ülke ve bölgeye ihracat yapıldığını belirten Gülle, "157 ülkeye ihracatımızı artırma başarısı gösterdik. Aralarında İtalya, İsrail, Yunanistan, Senegal ve Kanada’nın da bulunduğu, 15 ülkede, aylık ihracat rekoruna imza attık. Bu ay ihracatçılarımızın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke 1,7 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla ABD ve 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu." dedi.

İhracatın tutar bazında en çok arttığı ülkeleri sıralayan Gülle, "Bunlar, 341 milyon dolar artışla ABD, 267 milyon dolar artışla İspanya ve 194 milyon dolar artışla İtalya oldu. Ülke gruplarına göre baktığımızda, en büyük pazarımız olan AB’ye ihracatımız yüzde 18 artışla, 8,6 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak yüzde 41’lik pay aldı. AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de topladığımızda, Avrupa kıtasının, ekim ihracatımızdaki payı yüzde 55 oldu. Diğer ülke gruplarında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,6 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına 2 milyar dolar, Uzak Doğu ülkelerine 1,4 milyar dolar ve Kuzey Amerika’ya 1,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.

61 İLDE ARTIŞ

TİM Başkanı Gülle, 61 ilin ihracatını artırdığını belirterek, "İzmir, Ankara, Mersin, Adana, Çorum, Zonguldak, Aydın, Diyarbakır ve Niğde ise tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını, ekim ayında gerçekleştirdiler. Ekimde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz, sırasıyla, 8,1 milyar dolarla İstanbul, 1,6 milyar dolarla Kocaeli, ve 1,3 milyar dolarla Bursa oldu. Ayrıca, ihracatını 250 milyon dolar artıran İzmir ve 212 milyon dolar artıran Hatay illerimizin performansı oldukça değerliydi." dedi.

İhracata "merhaba" diyen firma sayısının da, TL ile yapılan ihracatın da arttığını kaydeden Gülle, şunları söyledi:

"Ekimde tam 2 bin 477 firmamız, bu ay ilk kez ihracat yaptı. Yeni firmalarımız, ekim ayında 107 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yılbaşından bu yana ihracat yapan firma sayısı 87 bini aştı. Geçtiğimiz ay avro/dolar paritesinde yaşanan düşüşün ihracata etkisi negatif yönlü 180 milyon dolar oldu. Yılın geneline bakıldığında, pozitif yönlü 3,6 milyar dolarlık bir etki oldu. Yerel para birimleriyle ticaret her geçen gün daha da önem kazanıyor. Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 171 ülkeye toplam 6,6 milyar TL tutarında TL ile ihracat gerçekleştirildi. 7 bin 389 firmamız ihracat işlemlerinde TL'yi tercih etti. Karşılıklı ticarette yerel para birimlerini desteklemeyi sürdüreceğiz."