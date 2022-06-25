TİM Başkan Vekilliğine Çetin Tecdelioğlu seçildi

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili seçilen İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Yeni dönemde yönetim olarak katma değeri yüksek ihracata odaklanıp ihraç birim fiyatının yükselmesini ve ülkemize getirdiğimiz dövizin artmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

İDDMİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ihracatçıların çatı kuruluşu olan TİM, Genel Kurul’un ardından ilk Yönetim Kurulu Toplantısını TİM Başkanı Mustafa Gültepe başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda yeni Yönetim Kurulu’nda görev yapacak Başkan Vekilleri de belirlendi.

TİM'in yeni yönetiminde Başkan Vekilliğine seçilen İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu, ihracatın Türkiye ekonomisinin lokomotifi olduğuna dikkati çekerek, Mustafa Gültepe başkanlığındaki yeni yönetimle birlikte çıtayı daha da yükseğe çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Tecdelioğlu, demir ve demir dışı metaller sektörünü TİM yönetiminde en üst düzeyde temsil etmekten memnuniyet duyduklarını aktararak, bu yıl sonu için koydukları 20 milyar dolar hedefini gerçekleştirerek Türkiye'nin toplam ihracatına en fazla katkıyı sağlamak istediklerini bildirdi.

Tecdelioğlu, ana hedefin Türkiye ihracatının daha da yükselmesi ve özellikle katma değerli ihracatın artırılması olduğunu ifade ederek, "Biz de hem demir ve demir dışı metaller sektörünün hem de ülkemizin toplam ihracatına daha fazla katkı sağlamak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde yönetim olarak katma değeri yüksek ihracata odaklanıp ihraç birim fiyatının yükselmesini ve ülkemize getirdiğimiz dövizin artmasını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ihracatta güçlü olduğu pazarlar yanında yeni pazarlara da ulaşması gerektiğini kaydeden Tecdelioğlu, bu anlamda da Türkiye'nin temsil edilebilecek her platformda var olmasını sağlayacaklarını ve ihracat yelpazesini genişleteceklerini belirtti.

Tecdelioğlu, yeni başkan Mustafa Gültepe ve tüm Yönetim Kurulu’na başarılar diledi.