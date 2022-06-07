TİM Başkan adayı Gültepe: Hedef 350 milyar dolar ihracat

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13 Haziran’da yapılacak Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu’na tek başkan adayı olarak girmesi beklenen İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe Ege İhracatçı Birlikleri’ni ziyaret etti.

Türkiye’de sayıları 103 bine ulaşan ihracatçıların çatı kuruluşu Türkiye İhracatçılar Meclisi’ni 4 yıl süreyle yönetecek TİM Başkanı ve Yönetim Kurulu ve TİM Sektörler Konseyi üyelikleri için 451 TİM Delegesi, 13 Haziran’da sandığa gidecek.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi’nin evsahipliği yaptığı toplantıda Türkiye’nin ihracatta yakaladığı artışın sürekli olması için hayata geçirilmesi gereken projelerle ilgili istişareler yapıldı.

Türkiye’nin ihracatını 4 yılın sonunda 350 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Gültepe, günümüzde 1,36 dolar olan ortalama ihraç fiyatını 2 doların üzerine çıkarmak için sürdürülebilirlik eksenli, katma değerli ihracatı artıracak projeleri Türkiye genelindeki 61 ihracatçı birliği ile uygulamaya sokacaklarını anlattı.

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İhracatta yaşanan sorunlarla ilgili bir rapor hazırlayarak TİM Başkan adayı Mustafa Gültepe’ye veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihracatın kayda alınma sürecinde Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) sınıflandırılmasında sorunlar olduğunu bu sorunların çözümü için TİM’in önümüzdeki dönemde çalışma yapmasını beklediklerini dile getirdi. Eskinazi, “TİM Sektörler Konseyi’nde Ege İhracatçı Birlikleri’nden 5 arkadaşımız yer alacak. Ege İhracatçı Birlikleri’nin TİM Yönetim Kurulu’nda güçlü bir şekilde temsilini talep ediyoruz. Tarımsal ürünlerimizin ihracatına getirilen yasaklamaları yanlış buluyoruz. Yasakların olmaması adına TİM’in önümüzdeki dönem etkin bir rol üstlenmesini bekliyoruz. Lojistik, hammadde, enerji ve finansman sorunlarımızın çözümünde de aktif bir pozisyon almasını istiyoruz” diye konuştu.

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Üniversiteyi 1985-90 yıllarında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nde okuduğunu, İzmir’i ikinci memleketi gibi gördüğünü belirten TİM Başkan adayı Mustafa Gültepe, üniversite yıllarının geçtiği İzmir’e TİM Başkan adayı olarak gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

TİM seçimleri sürecinde çok sayıda TİM Başkan adayı çıktığına işaret eden Gültepe, “Başkanlık için aday olan ihracatçılarımızın hepsi TİM’i yönetebilecek kabiliyette. İstanbul’da yaptığımız 4-5 toplantı sonrasında benim başkan adaylığımda seçime gitme konusunda uzlaştık. 17 yıllık deneyimimi TİM çatısı altına getireceğim. Önemli olan birliklerin güçlü olması, TİM’in strateji belirlemesi lazım, projelerin ise birliklerden gelmesi lazım. Biz hazırgiyim sektöründe kendi aramızda sorunlarımızı önceliklendirerek Ankara’ya taşıdık. Aynı şekilde TİM’de de sorunlarımızı önceliklendirerek çözme yoluna gideceğiz. Yöntem bu olmalı” diye konuştu.

Türkiye’nin ortalama ihraç fiyatının 1,36 USD/Kg olduğuna vurgu yapan Gültepe sözlerini şöyle sürdürdü; “Almanya’nın ortalama ihraç fiyatı 4,5 dolarken, Güney Kore 3,5 doların üstünde. Bizim 2 doların üstünü hedeflememiz lazım. Bunun için proje ekibi kuracağız. Tarım, sanayi ve madencilik sektörlerinde kümeleneceğiz. TİM’de yapacağımız öncelikli işler iyi bir ekip ruhu yaratacağız, Türkiye’yi gelecek dünyaya hazırlamak için sürdürülebilirlik öncelikli konumuz olacak. İhracatımızı 350 milyar doların üzerine çıkarmak için sektörler bazında swot analizleri yapacağız. Aşağıdan yukarıya tüm zinciri harekete geçireceğiz. Ölçülebilir, rakamsal olan projelere yer vereceğiz.”

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı ve TİM Başkan adayı Mustafa Gültepe’nin Ege İhracatçı Birlikleri ziyaretinde kendisine Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Pektaş, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Adil Pelister, Türkiye Mobilya Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Çetin Tecdelioğlu ve Türkiye Deri Sektör Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak eşlik ederken, Ege İhracatçı Birlikleri’ni temsilen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB Koordinatör Başkan Yardımcıları Yalçın Ertan ve Hayrettin Uçak, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Faik Tokatlıoğlu ve Ege İhracatçı Birlikleri TİM Genel Kurulu Delegeleri katıldı.