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        Haberler Yaşam Tilkiyi kaju ile besledi

        Tilkiyi kaju ile besledi

        Ankara'da bir vatandaş, yiyecek aramak için yanlarına gelen tilkiyi kaju ile besledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 12:54 Güncelleme: 01.05.2024 - 12:54
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        Tilkiyi kaju ile besledi
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        Ankara'nın Polatlı ilçesi kırsalına arkadaşıyla gezintiye giden Ahmet Yılmaz, bölgede dolaşan bir tilki gördü.

        Tilkiyi "gel kuzum" diye yanına çağıran Yılmaz, aynı zamanda cep telefonuyla da görüntü çekti.

        Tilkinin aç olabileceğini düşünen Yılmaz, telefonu arkadaşına bırakarak, yanında getirdiği kajuyla besledi.

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        #Tilki
        #Kaju
        #haberler
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